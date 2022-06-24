Тайбэй, , 05:36 — REGNUM Тайвань выделит $1 млн для ликвидации последствий землетрясения в Афганистане в ответ на соответствующие просьбы о помощи со стороны ООН и других организаций, 24 июня сообщили в канцелярии тайваньского президента.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем власти острова отказались отправлять поисково-спасательные группы после консультаций с другими странами, а также с учетом сложности их доставки. Ранее о готовности предоставить помощь Афганистану объявил Китай, но китайская сторона не стал раскрывать подробности.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня ряд афганских регионов затронуло сильное землетрясение. В провинциях Пактика и Хост погибли по меньшей мере 1500 человек и еще около 2000 пострадали. Премьер-министр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Мохаммад Хасан Ахунд пообещал выделить 1 млрд афгани ($11,2 млн) в качестве помощи пострадавшим от природной стихии.

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