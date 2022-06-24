История вопроса

Исламская республика Иран — одна из немногих стран где высшей властью наделены религиозные деятели. Главой государства является рахбар или Высший руководитель, который является одновременно верховным главнокомандующим и может назначать людей на ключевые посты в государственных органах страны.



С 1989 года по настоящее время Высшим руководителем является Али Хаменеи. Вторым человеком в государстве является президент. Он остается гарантом Конституции и главой исполнительной власти. С 2013 года и по настоящее время президентом страны является Хасан Рухани.

