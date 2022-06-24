Исламабад, , 04:47 — REGNUM Не менее 12 человек погибли в результате проливных дождей в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает пресс-служба регионального управления по чрезвычайным ситуациям.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что среди погибших — восемь женщин и один ребенок. По предварительным данным, люди погибали из-за наводнений или обрушения крыш жилых домов. Также ливни разрушили урожай в ряде регионов и навредили рогатому скоту. В настоящее время власти в провинции Белуджистан предпринимают усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Пакистане сообщили о 26 погибших в результате ливней в провинциях Пенджаб, Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. Отмечалось, что среди погибших были женщины и дети.