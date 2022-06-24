Фучжоу, Китай, 24 июня, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Легендарного предка китайской нации Фуси почтили люди по обе стороны Тайваньского пролива 22 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Nat КНР и Тайвань

В 9:50 по пекинскому времени начался ритуал с барабанного боя в храме Фуси в Тяньшуе, провинции Ганьсу на северо-западе Китая, который считается местом рождения предка. Фуси считается изобретателем письменности, рыбной ловли и охоты. Более 300 верующих почтили подвиги Фуси танцем в конце церемонии, после чего они возложили цветы к его статуе.

В то же время аналогичное ежегодное мероприятие было проведено в Нью-Тайбэе, уже десятый год одновременно по обе стороны Тайваньского пролива. Согласно историческим записям, празднование дня Фуси в бассейне реки Вэйхэ насчитывает более 2000 лет. В 2006 году церемония была внесена Госсоветом КНР в список национального нематериального культурного наследия.

Во время мемориальной церемонии в Нью-Тайбэе бывший председатель китайской партии Гоминьдан Чан Чи-чен сказал, что чествование Фуси способствует более глубокому культурному общению людей по ту сторону пролива. В связи с последствиями COVID-19 были организованы мероприятия в прямом эфире и онлайн-платформы для поминовения в целях расширения обмена информацией через пролив.