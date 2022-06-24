Берлин, 24 июня, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Предупреждение о дальнейшем росте цен на продукты питания сделал министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир и призвал оказать дополнительную помощь домохозяйствам с низким уровнем дохода. Соответствующее заявление министр сделал в опубликованном 23 июня интервью газете Der Tagesspiegel.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Оздемир указал, что пика цен на продукты питания ещё предстоит достичь. По словам министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, производители продуктов больше тратят денег на энергию и перекладывают возросшие затраты на клиентов. Оздемир призвал ввести дополнительные целенаправленные льготы для домохозяйств с низким уровнем дохода. В частности, министр поддержал инициативу об отмене НДС на фрукты и овощи, как этого требуют общественные организации.

По мнению Оздемира, такая помощь домохозяйствам с низким уровнем дохода будет очень своевременной и правильной, так как в жизни этих людей потребительские расходы играют значительную роль и поэтому такая мера будет способствовать здоровому питанию. Одновременно Оздемир выразил сомнения в том, что в правительстве наберётся большинство для продвижения инициативы с отменой НДС.

Кроме того, Оздемир провел кампанию на уровне Евросоюза с целью отказаться от фактически предписанного изменения севооборота в этом году и добиться разрешения на повторное выращивание пшеницы. Как уточнил министр, такая мера позволит только в Германии вырастить дополнительно до 3,4 млн тонн пшеницы.

Отмечается, что интервью с главой минсельхоза ФРГ состоялось накануне начала международной конференции по вопросам продовольствия, которая состоится в Берлине 24 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению доцента кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олега Каленова, власти ФРГ приходят к пониманию, что без российского газа им не обойтись.