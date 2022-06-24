Москва, , 03:14 — REGNUM Российские и белорусские теннисистки были отстранены Латвийским теннисным союзом (LTS) от участия в турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Лиепае. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба LTS.

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Уточняется, что была достигнута договорённость между LTS и Международной федерацией тенниса (ITF) об отстранении российских и белорусских спортсменок от участия в лиепайском международном турнире по теннису среди женщин.

Журналист Янник Шнайдер указал в своём Twitter, что спортсменки были удалены без объяснения причин из списка участниц турнира, старт которых намечен на 11 июля. Все спортсменки получили письма с уведомлениями о том, что они не смогут принимать участие ни в каких профессиональных турнирах на каких профессиональных турнирах на территории Латвии.

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