Минск, 24 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Белорусскому философуВладимиру Мацкевичу вынесли приговор — пять лет колонии усиленного режима. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Мацкевича признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: 342-й (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ч. 1 ст. 361−1 (создание и руководство экстремистским формированием — имеется в виду платформа «Сход») и ч. 1 ст. 368 (оскорбление Александра Лукашенко).

Как сообщалоИА REGNUM, Владимир Мацкевич был задержан 4 августа 2021 года. После шести месяцев за решеткой 65-летний философ объявил голодовку, требуя, чтобы ему изменили меру пресечения.