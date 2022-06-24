Симферополь, 24 июня, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Более 3,218 млрд рублей предлагают потенциальному подрядчику строительства научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия в Крыму. Соответствующий тендер был объявлен повторно и его итоги планируется подвести 7 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Виноградник

При общей начальной цене 3 218 241 902,43 рубля, которую заложили в федеральном бюджете, аванс предполагается в размере 50% (в ноябре предлагали 30% аванса). Работы по строительству, включая поставку оборудования, должны быть завершены за 1080 календарных дней с даты старта.

Основанием для проектирования является госпрограмма по научно-технологическому развитию России. Создаваемый объект находится на участке, который принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН».

Напомним, подобный тендер уже объявляли в ноябре 2021 года, но тогда начальная цена составляла 2,9 млрд рублей.