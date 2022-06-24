Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Просьбу 18-летнего сына американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска о смене половой принадлежности и имени удовлетворил суд в США. Об этом 23 июня сообщает телеканал NBC News.

Илон Маск Daniel Oberhaus

Ксавье Александр Маск подал в апреле прошение в суд об официальной смене имени и пола. Кроме того, сын Маска заявил, что не хочет быть связан со своим биологическим отцом каким-либо образом и носить общую с ним фамилию.

Поскольку никаких возражений не последовало, суд удовлетворил ходатайство о смене имени, признании смены пола и о выдаче нового свидетельства о рождении.

Ксавье Александр Маск официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон. Это старший сын-близнец миллиардера, он и его брат-близнец родились в браке Маска с актрисой Джастин Уилсон, с ней предприниматель развёлся в 2008 году. Близнецы родились с помощью ЭКО. Всего у пары пятеро детей.

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