Могадишо, , 01:12 — REGNUM Бойцы Национальной армии Сомали ликвидировали двух террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе спецоперации на севере страны, сообщает пресс-служба сомалийских вооруженных сил.

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Сообщается, что военные проводили зачистку в населенных пунктах региона Нижняя Джубба. В ходе операции двое террористов были ликвидированы, еще четверых удалось взять живыми. Также военные захватили большой запас оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, удалось уничтожить командный пункт террористов в Нижней Джуббе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня военные Сомали ликвидировали не менее 42 террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе боя в штате Галмудуг. Им удалось отразить нападение боевиков на населенный пункт.

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