Брюссель, 24 июня, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Идею создания политического сообщества со странами Европы, не входящими в Евросоюз, включая те, которые получили статус кандидатов в ЕС, продолжает поддерживать президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил 23 июня на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В связи с одобрением главами государств и правительств стран Евросоюза предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдавии, многие из лидеров стран ЕС предупредили, что обе страны ожидает долгий и сложный процесс реформ, прежде чем они перейдут на следующую ступень интеграции.

Макрон во время своего выступления на саммите ЕС отметил, что в связи со сложностями, которые ожидают страны на пути евроинтеграции, он предложил идею создания Европейского политического сообщества. По словам главы Франции, Европе нужна структура, которая будет охватывать и страны вне Евросоюза. Новая структура, по словам Макрона, поможет развивать сотрудничество в сферах геополитики, энергетики, транспорта в странах, с которыми пока нет такой интеграции, как в странах Латинской Америки.

«У нас сложные процедуры по вступлению…. многие могут не дойти до конца, но нам нужно действовать гораздо быстрее и стабилизировать ситуацию рядом с нами», — пояснил Макрон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Макрон назвал сигналом со стороны ЕС положительное решение о статусе кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.