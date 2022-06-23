Нью-Йорк, США, 24 июня, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 июня ростом на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед американским Сенатом. Больше других прибавил Nasdaq.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 194,23 пункта (0,64%), до уровня 30 677,36 пункта. S& P 500 подорожал на 35,84 пункта (0,95%), до уровня 3795,73 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 179,11 пункта (1,62%), до уровня 11 232,19 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,12 (0,12%), до уровня $104,00 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 июня незначительным снижением на фоне выступления главы ФРС об уровне инфляции и перспективах роста ключевой ставки.

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