Дакка, 24 июня, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Число погибших в результате наводнений в Бангладеш выросло до 68 человек, сообщает пресс-служба управления здравоохранения республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бангладеш

По ее данным, большая часть людей погибли от утопления во время наводнений, вызванных сильными ливнями, в период с 17 мая по 23 июня. Однако часть из них умерли от укусов змей, а также попадания молний. При этом за прошедшие сутки управление отчиталось о 24 погибших и 645 пострадавших.

Отмечается, что наводнения также нанесли серьезный ущерб гражданской инфраструктуре и урожаю в Бангладеш. Часть регионов республики по-прежнему остается покрытой водой. Власти отмечают, что подобных наводнений в Бангладеш не фиксировалось за последние 122 года.