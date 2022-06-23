Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Украина получит новый пакет американской военной помощи, заявил 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Оккупационные силы США на Украине Цуканов М.В

По его словам, Киев получит ещё четыре установки РСЗО HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. снарядов для артиллерийских орудий.

Кроме того, в состав нового пакета войдут 18 «тактических автомобилей» для буксировки артиллерийских орудий, 1,2 тыс. гранатометов, две тысячи пулемётов, «запасные части и иное военное оборудование».

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