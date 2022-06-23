Тирана, 23 июня, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Занимавший пост вице-президента США при Дональде Трампе Майк Пенс 23 июня вечером прибыл в Албанию.

Gage Skidmore Майк Пенс

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, из города Манза он выступил с ожесточенной критикой президента США Джо Байдена. В ходе визита в Манзу политик посетил лагерь для иранских беженцев.

Политик обвинил Байдена в том, что он способствует созданию Ираном ядерного оружия, а также в сотрудничестве США с Россией на фоне украинского кризиса.