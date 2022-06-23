Лондон, , 23:39 — REGNUM Британский электронный дуэт The Chemical Brothers объявил в своих социальных сетях, что в их команде «множество заболевших» коронавирусом, и они «примут решение как можно скорее» относительно других концертов на этой неделе, включая выступление на фестивале Гластонбери. Об этом стало известно 23 июня.

The Chemical Brothers опубликовали в социальных сетях заявление о том, что они переносят свое сегодняшнее выступление в Корке «из-за случаев заболевания COVID-19 в группе и команде, несмотря на то, что мы приняли все возможные меры предосторожности».

«Мы следим за ситуацией и примем решение как можно скорее относительно оставшихся концертов в конце этой недели», — добавил дуэт. В заключении The Chemical Brothers сказали: «Мы еще раз приносим глубочайшие извинения за причиненные неудобства и разочарования».

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