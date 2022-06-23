Канадский нападающий Ричи Эннин покинул «Пари НН»
Нижний Новгород, 23 июня, 2022, 23:36 — ИА Регнум. 23-летнйи нападающий латвийского футбольного клуба «Спартакс» Ричи Эннин, выступавший в прошедшем сезоне за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды, покинул российский клуб. Об этом 23 июня сообщили на официальном сайте «Пари НН».
Ричи Эннин выступает за «Спартакс» с 7 марта 2019 года после перехода из «Кастровиллари». На данный момент трансферная стоимость канадского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.
В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Ричи Эннин принял участие в девятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также футболист получил одну желтую и одну красную карточки.