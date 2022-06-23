Нижний Новгород, 23 июня, 2022, 23:36 — ИА Регнум. 23-летнйи нападающий латвийского футбольного клуба «Спартакс» Ричи Эннин, выступавший в прошедшем сезоне за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды, покинул российский клуб. Об этом 23 июня сообщили на официальном сайте «Пари НН».

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Стадион «Нижний Новгород»

Ричи Эннин выступает за «Спартакс» с 7 марта 2019 года после перехода из «Кастровиллари». На данный момент трансферная стоимость канадского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Ричи Эннин принял участие в девятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также футболист получил одну желтую и одну красную карточки.