Бирмингем, Великобритания, 23 июня, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» переключился с португальского полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша на 24-летнего опорного полузащитника «Астон Виллы» из Бирмингема Дугласа Луиса. Об этом 23 июня сообщило издание Tuttomercatoweb.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

По информации источника, в подписании Дугласа Луиса также заинтересована римская «Рома». На данный момент трансферная стоимость 24-летнего бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.

Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с 25 июля 2019 года после перехода из «Манчестер Сити» за 16,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.