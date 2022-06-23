Анкара, 23 июня 2022, 22:50 — REGNUM Выдвижение нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом на третий срок исполнения обязанностей главы государства является законным, заявил 23 июня турецкий министр юстиции Бекир Боздаг.
«Наш кандидат — президент Эрдоган, его кандидатура законна», — цитирует слова Боздага турецкое издание Haberler.com.
Ранее лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил о незаконности выдвижения кандидатуры Эрдогана на президентские выборы в 2023 году.
Напомним, очередные всеобщие президентские и парламентские выборы в Турции должны состояться в июне 2023 года.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Москва надеется убедить Турцию не проводить новую операцию в Сирии