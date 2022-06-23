Париж, , 22:30 — REGNUM Как сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес, каталонской «Барселоне» предложили подписать 30-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара за 50 миллионов евро.

Неймар Antoine Dellenbach

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил туринскому «Ювентусу» на один год арендовать Неймара. На данный момент трансферная стоимость 30-летнего бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 22-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 3 августа 2017 года после перехода из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Текущее соглашение бразильца с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.