Москва, , 22:15 — REGNUM 28-летний бразильский опорный полузащитник французского футбольного клуба «Бордо» Отавио, выступающий в текущем сезоне за «Атлетико Минейро» на правах аренды, может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом 23 июня сообщило издание «Спорт-Экспресс».

ФК ЦСКА

В текущем сезоне Отавио, выступая за «Атлетико Минейро» на правах аренды, принял участие в 24-х матчах за бразильский клуб во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

Отавио выступает за «Бордо» с 8 августа 2017 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 28-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.