Милан, Италия, , 22:09 — REGNUM Лишь 11,5% жителей Италии полагают, что конфликт на Украине будет завершен в скором времени, таковы опубликованные 23 июня итоги опроса Euromedia.

Италия

Противоположной точки зрения придерживаются 70,7% граждан.

Мнения респондентов о том, что может привести конфликт к завершению, расходятся. 27,3% граждан считают, что это будут успешные дипломатические усилия. 18,7% полагают, что конфликт закончится капитуляцией Киева, 18,5% — что он завершится после смены власти в России.

В военную победу Киева верят 8,4% граждан, в том, что конфликт завершится победой Киева при прямой поддержке НАТО — 5,1%.