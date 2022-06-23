Рим, , 21:58 — REGNUM Партия «Братья Италии» поддерживает инициативу установления предельных цен на автомобильное топливо на АЗС, заявили представители правоконсерваторов 23 июня.

АЗС

Однако с такой инициативой должно выступить правительство, а не оппозиция, полагают в партии. Идея уже обсуждалась в СМИ, но не получила формального статуса. В частности, министры должны сообщить, откуда намерены взять средства на реализацию такой задачи, отметили представители «Братьев Италии».

Как сообщалось ранее, стоимость литра бензина и дизеля в Италии выросла на 30% и превысила 2 евро. Снижение величины акцизов в два раза на время стабилизировало ситуацию, но потом цены вновь начали расти.