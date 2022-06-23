Лондон, , 22:49 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix раскрыл личности актёров, которые исполнят главные роли в сериале «Один день». Об этом сообщило издание Deadline 23 июня.

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Так, в предстоящем шоу главных героев сыграют Амбика Мод («Будет больно») и Лео Вудалл («По наклонной»). Съёмки сериала планируют начать в Великобритании в июле 2022-го.

Напомним, «Один день» станет современной адаптацией одноимённого романа Дэвида Николса. Постановщиком сериала выступит Николь Тэйлор («Дикая Роза»).

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