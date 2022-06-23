Рим, 23 июня, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Продление действия так называемых ковид-паспортов в ЕС до середины 2023 года лишено какого-либо смысла, с таким заявлением выступили 23 июня в итальянской правоконсервативной партии «Братья Италии».

(сс) Adert Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия, Европейский совет и Европарламент согласовали указанную инициативу.

В Италии, как и в других странах ЕС, режим ЧС из-за коронавируса уже отменен, ситуация стабилизировалась, напомнили оппозиционеры. По их мнению, сейчас этот инструмент служит лишь «для контроля за гражданами» и ограничивает их конституционные права.