Правые Италии выступили против ковид-паспортов
Рим, 23 июня, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Продление действия так называемых ковид-паспортов в ЕС до середины 2023 года лишено какого-либо смысла, с таким заявлением выступили 23 июня в итальянской правоконсервативной партии «Братья Италии».
(сс) Adert
Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия, Европейский совет и Европарламент согласовали указанную инициативу.
В Италии, как и в других странах ЕС, режим ЧС из-за коронавируса уже отменен, ситуация стабилизировалась, напомнили оппозиционеры. По их мнению, сейчас этот инструмент служит лишь «для контроля за гражданами» и ограничивает их конституционные права.