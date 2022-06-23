Лос-Анджелес, США, 23 июня, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Американская модель и телезвезда Кортни Кардашьян во второй раз заболела COVID-19. Об этом 23 июня пишет Page Six.

Цитата из т/с The Kardashians. США. 2022 год Кортни Кардашьян

Как отмечает издание, Кардашьян заразилась коронавирусом ещё на прошлой неделе — сейчас она «полностью выздоровела». Она также посоветовала своим поклонникам не бояться обращаться к врачам в случае недомогания.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года Кортни Кардашьян вышла замуж за барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера. Пара расписалась в Санта-Барбаре (США), а само торжество прошло спустя несколько дней в Италии.