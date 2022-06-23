Санкт-Петербург, , 20:53 — REGNUM Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин принёс официальные извинения за отвратительный инцидент в Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове, где сотрудник арендующей причал частной компании набросился на мальчика с аутизмом. При этом агрессор оскорблял мать ребенка, а также пустил в ход швабру, задев и сильно испугав ребенка.

Ребенок у воды © ИА REGNUM

«Оперативно запросил все необходимые пояснения в дирекции ЦПКиО, — сообщил глава комитета, которому подчиняется парк. — По их информации, работник компании уже уволен. К самой организации также будут применены меры, чтобы исключить повторение подобных конфликтов. Уверен, что уволенный сотрудник также понесёт ответственность, если в его действиях компетентные органы усмотрят иные нарушения, помимо явного неэтичного поведения».

Чиновник принёс от имени дирекции парка и комитета по культуре Санкт-Петербурга принёс извинения женщине и её сыну. Он лично связался с ней по телефону и заверил, что сотрудники ведомства и парка приложат все усилия, чтобы подобные ситуации не повторились.

Подвергшаяся агрессии женщина рассказала изданию «Фонтанка», что она с пятилетним сыном хотела просто посидеть на пристани, поскольку ребенку нравится смотреть на воду.

«Не успела я сказать, что мы хотим просто посидеть, а я сейчас все оплачу и мы наденем жилеты, как перед нами выросли метла и парень лет двадцати, который начал орать. Он тут же начал нас выгонять, махать шваброй перед ребенком, несколько раз ему попал по ногам. Сын очень испугался, упал, начал рыдать», — рассказала петербурженка.

По словам женщины, услышав, что у ребенка аутизм, агрессор заявил, что «таких детей усыплять надо» и «нечего заполнять планету больными».