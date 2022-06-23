Стокгольм, 23 июня, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Власти и бизнес должны «немедленно» приступить к планированию строительства новой атомной электростанции в Рингхалсе, где в настоящее время уже есть два действующих реактора. Об этом главная оппозиционная партия Швеции «Умеренные» 23 июня написала в своем пресс-релизе.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

Оппозиция также хочет инвестировать 40 миллиардов долларов в строительство новых атомных электростанций в Швеции.

Отмечается, что это заявление было сделано через два дня после того, как правительство Швеции во главе с «Социал-демократами» объявило, что им будут изучены возможности строительства новой атомной электростанции.

Решение правительства является полным отходом от решения партийного конгресса, на котором «Социал-демократы» поставили цель, в соответствии с которой зависимость Швеции от атомной электроэнергии должна постепенно снижаться.