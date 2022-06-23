Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Эпический вестерн «Горизонт» режиссёра Кевина Костнера получит четыре части. Об этом написал портал Movieplayer 23 июня.

Кевин Костнер в роли телохранителя Цитата из к/ф «Телохранитель». Реж. Мик Джексон. 1992. США

Как сообщил источник, предстоящий проект будет представлен в качестве четырёх разных фильмов, которые будут выходить каждые три месяца. Съёмки «Горизонта» планируют начать в августе 2022 года.

Напомним, Кевин Костнер за свою карьеру выступил продюсером более чем 15 различных картин, а также снял три собственные ленты. Последний режиссёрский проект Костнера под названием «Открытый простор» датируется 2003 годом.

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