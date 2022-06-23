Болгария, 23 июня, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В городе Петрич на юге Болгарии сотрудников регионального управления полиции обвинили в незаконной утилизации изъятых наркотических веществ. Об этом 23 июня сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, десятки местных жителей обратились в Комитет государственной безопасности (ДС) страны с жалобой на нарушение процедуры уничтожения наркотиков.

Отметим, что накануне, 22 июня, правоохранители сожгли около шести тонн запрещенных препаратов, в результате чего в атмосферу попало большое количество ядовитых веществ.

Проводится расследование ситуации. Виновных стражей порядка ждет административное наказание.