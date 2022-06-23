Стокгольм, 23 июня, 2022, 19:54 — ИА Регнум. По сведениям газеты Dagens Nyheter, очереди на регистрацию в аэропорту Арланда (пригород Стокгольма) снова превысили 45 минут. Об этом издание написало 24 июня.

Der under Smurf Шведский паспорт

Журналисты пишут, что последний день перед празднованием летнего солнцестояния являются самыми напряженными для сотрудников аэропорта.

Более того, продолжает издание, очереди на внутренние проверки безопасности в последние дни также стали длиннее.

От аэропорта Арланды длинные очереди тянутся к неподалеку расположенному полицейскому участку, где шведы хотят получить перевыпущенные паспорта.

«К этому надо быть морально готовой. Но с меня хватит, я ухожу», — рассказала журналистам расстроенная Яна, которая, простояв в очереди несколько часов, своего паспорта так и не получила.