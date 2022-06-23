Стокгольм, , 19:54 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в некоторых частях Швеции, в частности в лене Блекинге, снова увеличивается. В этой связи инфекционист Бенгт Виттешё призывает шведов не праздновать день летнего солнцестояния при малейших симптомах простуды.

Солнце Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Хорошо подумайте, прежде чем отмечать летнее солнцестояние, особенно если вы собираетесь праздновать с пожилыми людьми и людьми со слабым здоровьем», — предупредил Виттешё.

По данным региональных властей в Блекинге, число случаев коронавируса увеличилось с 6% на 21 неделе до 44% через месяц. Однако распространение инфекции может быть больше, потому что в основном тестирование проводится в сфере здравоохранения и ухода за пожилыми людьми.

Поэтому жителей Швеции активно призывают не справлять праздник в окружении толп людей при малейшем недомогании.

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