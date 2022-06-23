Стокгольм, 23 июня, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в некоторых частях Швеции, в частности в лене Блекинге, снова увеличивается. В этой связи инфекционист Бенгт Виттешё призывает шведов не праздновать день летнего солнцестояния при малейших симптомах простуды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солнце

«Хорошо подумайте, прежде чем отмечать летнее солнцестояние, особенно если вы собираетесь праздновать с пожилыми людьми и людьми со слабым здоровьем», — предупредил Виттешё.

По данным региональных властей в Блекинге, число случаев коронавируса увеличилось с 6% на 21 неделе до 44% через месяц. Однако распространение инфекции может быть больше, потому что в основном тестирование проводится в сфере здравоохранения и ухода за пожилыми людьми.

Поэтому жителей Швеции активно призывают не справлять праздник в окружении толп людей при малейшем недомогании.