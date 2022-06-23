Стокгольм, 23 июня 2022, 19:50 — REGNUM Давление на шведские экстренные службы возрастает, особенно это происходит в связи с традиционным празднованием летнего солнцестояния. Однако примерно каждый третий звонок в Швеции, сделанный на номер 112, не имеет ничего общего с экстренными ситуациям, что рискует затронуть тех, кто действительно нуждается в помощи. Об этом 23 июня сообщил телеканал SVT.

Система 112
Система 112
Скриншот страницы freeadvice.ru

«Когда жарко, из дома выходит много людей. Люди могут пойти в лес и не знать, как себя вести там, могут упасть или как-то пораниться. Например, кто-то купается и что-то случается на воде. Пожары тоже могут быть», рассказал журналистам Бьорн Скуглунд, который работает одним из операторов по номеру 112.

Однако каждый третий звонок делается без необходимости. Из 3,4 миллиона звонков, на которые операторы 112 ответили в прошлом году, около 650 тысяч оказались случайными граждане просто нажали номер не по своей воле, что очень часто бывает, когда мы кладем телефон в карман.

По словам Скуглунда, эти и другие ненужные звонки могут в худшем случае привести к увеличению времени ответа. Иногда для спасения человека каждая секунда на счету, поэтому для людей в нужде, это может быть смертельно опасно.