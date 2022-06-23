Стокгольм, , 19:50 — REGNUM Давление на шведские экстренные службы возрастает, особенно это происходит в связи с традиционным празднованием летнего солнцестояния. Однако примерно каждый третий звонок в Швеции, сделанный на номер 112, не имеет ничего общего с экстренными ситуациям, что рискует затронуть тех, кто действительно нуждается в помощи. Об этом 23 июня сообщил телеканал SVT.

Система 112 Скриншот страницы freeadvice.ru

«Когда жарко, из дома выходит много людей. Люди могут пойти в лес и не знать, как себя вести там, могут упасть или как-то пораниться. Например, кто-то купается и что-то случается на воде. Пожары тоже могут быть», — рассказал журналистам Бьорн Скуглунд, который работает одним из операторов по номеру 112.

Однако каждый третий звонок делается без необходимости. Из 3,4 миллиона звонков, на которые операторы 112 ответили в прошлом году, около 650 тысяч оказались случайными — граждане просто нажали номер не по своей воле, что очень часто бывает, когда мы кладем телефон в карман.

По словам Скуглунда, эти и другие ненужные звонки могут в худшем случае привести к увеличению времени ответа. Иногда для спасения человека каждая секунда на счету, поэтому для людей в нужде, это может быть смертельно опасно.