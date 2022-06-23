Вашингтон, 23 июня 2022, 19:20 — REGNUM Американский актёр Брэд Питт рассказал GQ о «глупом» опыте, который он недавно получил. Интервью артиста доступно на сайте издания.

Брэд Питт
Брэд Питт
DoD News Features

Питт заявил, что некий мужчина убедил его, что один из предыдущих владельцев его французского замка в Средневековье украл золото на миллионы долларов и закопал на территории дома. «Я был одержим. В течение года это было единственное, о чём я мог думать… Возможно, это как-то связано с местом, где я вырос, потому что в горах Озарк всегда ходили слухи о спрятанных тайниках с золотом», — считает актёр, добавив, что клада он так и не нашёл.

Ранее Брэд Питт намекнул на скорый уход из киноиндустрии. «Я считаю себя находящимся в конце пути. Последний семестр или триместр. Каким будет этот отрезок? Каким я захочу его выстроить?» — задаётся вопросом артист.

Читайте ранее в этом сюжете: Начались съёмки «Моей большой греческой свадьбы 3»