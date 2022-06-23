Нижний Новгород, , 19:03 — REGNUM Суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное против бывшего начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области Николая Теущакова, обвиненного в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

Приговор Argumenti.ru

Гособвинению удалось доказать, что Теущаков требовал от своих подчинённых отдавать ему часть полученных ими премий. В период с 2016 по 2020 годы он отобрал у них в общей сложности 3 млн 250 тысяч рублей.

В итоге суд признал экс-главу нижегородского ГУФСИН виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишил права занимать госдолжности в течение трёх лет.