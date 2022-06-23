Бишкек, 23 июня 2022, 18:51 — REGNUM Несмотря на введённый в рамках участия в Евразийском экономическом союзе запрет, в Киргизию нелегально ввозились и регистрировались по поддельным документам автомобили с правым рулём. Об этом стало известно в ходе заседания киргизского парламента.

Правый руль
Правый руль
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По имеющейся информации, сейчас по дорогам республики ездят около тысячи таких машин.

Депутаты предложили легализовать незаконно ввезённые праворульные авто, обязав их владельцев уплатить в пользу государства по 20 тысяч — 30 тысяч сомов (13,6 тысячи — 20,4 тысячи рублей), хотя бы немного пополнив бюджет страны.

В ответ на это премьер-министр Акылбек Жапаров заявил о том, что правительство Киргизии готово пойти на такой шаг, даже несмотря на введённый с 2015 года запрет, но только при одном условии.

«Разработайте соответствующий законопроект. Мы его поддержим, если у гражданина одна праворульная машина. Если же он завёз сто машин и продаёт их, то мы не сможем этого сделать», — подчеркнул глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что ввозить и ставить на учет автомобили с правым рулём в Киргизии запретили с лета 2015 года. А с 1 января 2025 года планируется ввести запрет на использование праворульных машин для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов.