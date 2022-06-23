Лилль, Франция, 23 июня, 2022, 18:43 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник «Лилля» и сборной Турции Юсуф Языджи покинет московский ЦСКА, за который выступал в прошедшем сезоне за «красно-синих» на правах аренды.

Losc.fr «Лилль»

«Мы благодарим Юсуфа за яркий весенний отрезок в составе армейцев и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЦСКА.

В прошедшем сезоне Языджи, выступая за ЦСКА, принял участие в десяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами, из которых три были забиты ударами с пенальти. Также турецкий полузащитник получил две желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость Юсуфа Языджи, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро. Текущее соглашение полузащитника с «Лиллем» рассчитано до 30 июня 2024 года.