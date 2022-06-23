Воронеж, , 17:33 — REGNUM Новорожденный мальчик обнаружен прохожим в лесополосе в Семилукском районе Воронежской области 22 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Ребёнок

Ребёнка в лесополосе вблизи автодороги с. Латное — с. Нижняя Ведуга обнаружил 62-летний местный житель. Он проходил по дороге и услышал плач ребёнка. В зарослях он нашёл новорождённого мальчика без одежды, ребёнок находился в сумке-переноске, накрытой пелёнкой. Мужчина сообщил об обнаружении младенца в полицию.

Мальчика госпитализировали, ему оказана медицинская помощь. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и приготовлении к преступлению. Следователи и полиция устанавливают причастного к совершению преступления.