Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Только один водоём в Петербурге, население которого превышает 5,3 млн человек, является пригодным для купания по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, сообщили 23 июня в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

ИА REGNUM Пляж в Зеленогорске под Петербургом

«Согласно результатам мониторинга качество воды на 1 пляже — Ольгинский водоем (Выборгский район) — соответствует гигиеническим нормативам», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня этим показателям, кроме Ольгинского водоёма, также соответствовало Безымянное озеро в Красносельском районе, но сейчас оно также признано небезопасным.

Всего управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу с мая текущего года мониторит состояние качества воды водных акваторий на 24 пляжах, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Безопасно отдыхать и загорать на большинстве из них можно, а вот купаться — нет.

«Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам», — говорится в сообщении.

В ином случае заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.