Луганск, 23 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Российские войска и Народная милиция ЛНР взяли под свой контроль поселок Золотое-2, а также вошли в населенный пункт Золотое-1, сообщил 23 июня в эфире «Первого канала» представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

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По его словам, темпы продвижения наших войск можно считать «колоссальными».

«Буквально перед вашим эфиром мне уже пришло сообщение, что взят населённый пункт Золотое-2, и наши силы вошли уже в Золотое-1. То есть темпы колоссальные», — сказал Марочко.

Напомним, комплекс из нескольких посёлков с названием Золотое является частью территории Горско-Золотого котла, в который 22 июня попали части ВСУ.

По оценкам военных ЛНР, там могут находиться до 2,5 тыс. украинских боевиков. При этом украинская сторона утверждает, что им удалось ускользнуть из окружения.