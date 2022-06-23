Москва, , 16:29 — REGNUM Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался от инфаркта в возрасте 48 лет. Смерть наступила в машине скорой помощи.

Юрий Шатунов Скриншот видео на YouTube

«Телепрограмма» приводит комментарий адвоката Юрия Шеля, который рассказал, что на всё имущество артиста претендуют наследники первой очереди — жена и дети.

«Наследники первой очереди будут также пользоваться всеми бонусами от авторских прав, но только после того, как решение суда вступит в свою силу», — сказал юрист.

По его словам, решение суда по авторским правам теоретически может обжаловать продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

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