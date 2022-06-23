Профессор РАНХиГС объяснила, как в странах ЕС меняется отношение к АЭС
Москва, 23 июня, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Ряд стран Европейского союза могут продлить сроки закрытия действующих атомных электростанций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявила профессор кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Ольга Маликова.
«Такие решения в 2022 году уже принимались, — отметила она. — Так, в Бельгии, где за счет АЭС вырабатывается примерно половина электроэнергии, планы по закрытию всех атомных электростанций к 2025 году в марте 2022 года были отложены на 10 лет. При этом двум новейшим реакторам страны, Doel 4 и Tihange 3, было разрешено оставаться в эксплуатации до 2035 года. Ранее подобные же решения приняли во Франции и Нидерландах».
При этом она подчеркнула, что позиции европейских стран в отношении развития атомной энергетики сильно различаются.
«Полностью отказалась от АЭС Дания. 57% электроэнергии в этой стане вырабатывается за счет ветра. Схожую позицию имеют Германия и Швейцария, подтвердившая в 2017 году курс на постепенный отказ от атомной электрогенерации. Однако в Германии и Дании цены на электроэнергию для конечных потребителей являются одними из наиболее высоких в Европе, — сказала Маликова. — С другой стороны, в Европе есть большое число стран, продолжающих интенсивно развивать атомную энергетику. Классическим примером является Франция. 70% электроэнергии в этой стране вырабатывается на АЭС. Себестоимость выработки электроэнергии там низкая, и Франция стала крупнейшим в Европе экспортером электроэнергии, получающим таким образом ежегодно более 3 млрд евро. В феврале 2022 года Франция объявила о планах построить шесть новых реакторов и рассмотреть возможность строительства еще восьми».
Помимо Франции, как отметила Маликова, многие страны в Европе планируют расширение программ развития атомной энергетики и строительство новых АЭС.
«В Финляндии действует пять атомных реакторов. Запланирован ввод в эксплуатацию шестого атомного реактора. В последние десятилетия выработка электроэнергии за счет АЭС в Финляндии увеличивалась. В Чехии действуют шесть ядерных реакторов, вырабатывающих примерно треть потребляемой в стране электроэнергии. Существуют масштабные планы по дальнейшему развитию АЭС», — сказала профессор.
По ее мнению, складывающаяся сегодня ситуация вполне может подтолкнуть многие европейские государства к дальнейшему развитию атомной энергетики и наращиванию мощностей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Тимофеев заявил, что странам ЕС, возможно, предстоит пересмотреть их отношение к ядерной энергетике.