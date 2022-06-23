Москва, 23 июня, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Ряд стран Европейского союза могут продлить сроки закрытия действующих атомных электростанций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявила профессор кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Ольга Маликова.

Ядерная энергетика

«Такие решения в 2022 году уже принимались, — отметила она. — Так, в Бельгии, где за счет АЭС вырабатывается примерно половина электроэнергии, планы по закрытию всех атомных электростанций к 2025 году в марте 2022 года были отложены на 10 лет. При этом двум новейшим реакторам страны, Doel 4 и Tihange 3, было разрешено оставаться в эксплуатации до 2035 года. Ранее подобные же решения приняли во Франции и Нидерландах».

При этом она подчеркнула, что позиции европейских стран в отношении развития атомной энергетики сильно различаются.

«Полностью отказалась от АЭС Дания. 57% электроэнергии в этой стане вырабатывается за счет ветра. Схожую позицию имеют Германия и Швейцария, подтвердившая в 2017 году курс на постепенный отказ от атомной электрогенерации. Однако в Германии и Дании цены на электроэнергию для конечных потребителей являются одними из наиболее высоких в Европе, — сказала Маликова. — С другой стороны, в Европе есть большое число стран, продолжающих интенсивно развивать атомную энергетику. Классическим примером является Франция. 70% электроэнергии в этой стране вырабатывается на АЭС. Себестоимость выработки электроэнергии там низкая, и Франция стала крупнейшим в Европе экспортером электроэнергии, получающим таким образом ежегодно более 3 млрд евро. В феврале 2022 года Франция объявила о планах построить шесть новых реакторов и рассмотреть возможность строительства еще восьми».

Помимо Франции, как отметила Маликова, многие страны в Европе планируют расширение программ развития атомной энергетики и строительство новых АЭС.

«В Финляндии действует пять атомных реакторов. Запланирован ввод в эксплуатацию шестого атомного реактора. В последние десятилетия выработка электроэнергии за счет АЭС в Финляндии увеличивалась. В Чехии действуют шесть ядерных реакторов, вырабатывающих примерно треть потребляемой в стране электроэнергии. Существуют масштабные планы по дальнейшему развитию АЭС», — сказала профессор.

По ее мнению, складывающаяся сегодня ситуация вполне может подтолкнуть многие европейские государства к дальнейшему развитию атомной энергетики и наращиванию мощностей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Тимофеев заявил, что странам ЕС, возможно, предстоит пересмотреть их отношение к ядерной энергетике.