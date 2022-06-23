Москва, 23 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В США цены на моторное топливо следуют за конъюнктурой цен на нефтяное сырье, и временная отмена топливного налога не станет панацеей от подорожания горючего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС Тамара Сафонова. Так она прокомментировала желание президента США Джозефа Байдена приостановить действие топливного налога в связи с продолжающимся ростом цен на бензин.

Бензин

«Если в России механизмы предельных цен на моторное топливо уже созданы, то в США такие механизмы только предлагаются, — констатировала Сафонова. — По состоянию на 22 июня 2022 года внутренняя цена на бензин АИ-92 в России составила 45,4 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — 55 тысяч рублей за тонну. При этом индекс экспортной альтернативы на бензин составляет 100,2 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — 97,1 тысячи рублей за тонну. Это, по сути, экспортная цена поставки за минусом таможенной пошлины и с учётом акциза. Таким образом, внутренние цены остаются в два раза ниже, чем экспортные».

Однако, как пояснила Сафонова, в США цены на моторное топливо следуют за конъюнктурой цен на нефтяное сырье, и приостановка действия топливного налога не является панацеей от подорожания горючего.

«Временная отмена топливного налога приведёт к снижению цены на 18 центов с галлона бензина и 24 цента — с галлона дизельного топлива. Такая мера не решит проблему зависимости цен на топливо от волатильности мировых цен на нефть кардинальным образом», — подытожила Сафонова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что приостановка топливного налога не остановит, но замедлит рост цен на горючее.