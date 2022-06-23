Тбилиси, , 15:53 — REGNUM В правящей партии «Грузинская мечта» ожидают, что президент республики Саломе Зурабишвили объяснит, на каком основании она наложила вето на закон о расширении полномочий правоохранителей при негласном наблюдении. Об этом 23 июня сообщил журналистам глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили.

Саломе Зурабишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы внимательно изучим аргументы против законопроекта, если они будут представлены. Сомневаюсь, что это произойдёт, но в знак уважения к институту президента ждём аргументированных замечаний», — сказал Оханашвили.

Депутат отметил, что законопроект не нарушает права человека и законодательство Грузии.

Напомним, Зурабишвили наложила вето на законопроект 22 июня. Она заявила, что нововведение сокращает права человека, поэтому она считает неправильным его подписывать, когда рассматривают заявку Грузии на вступление в ЕС. При этом «Грузинская мечта» имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть вето президента.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Грузинской мечте» отреагировали на вето от президента Зурабишвили