Арский район, Татарстан, 23 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Массовый мор пчел зарегистрирован в Арском районе Татарии. Об этом сообщил руководитель организации «Пчеловоды Татарстана» Шавкат Хайруллин.

Пчелы

«Утром 22 июня на пасеке Нуруллы Закирова в деревне Шека Арского района произошло массовое отравление пчел. Пчелы начали сыпаться и в данной момент поражены практически все улья из 32», — написал он на официальной странице организации «ВКонтакте».

О происшествии проинформировали службу спасения. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции, ветслужбы, управления Роспотребнадзора, МЧС, а также районной администрации, добавил Хайруллин.

ИА REGNUM напоминает, в августе 2020 года массовую гибель пчел регистрировали в Тукаевском районе Татарии. Тогда с заявлениями обратились пасечники, у которых погибло около 200 пчелосемей.

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