Тукаевский район, Татария, , 09:04 — REGNUM Массовую гибель пчел зарегистрировали в Тукаевском районе Татарии. С заявлениями по этому поводу уже обратились пятеро пасечников, у которых погибло около 200 пчелосемей (согласно паспортам пасек). Об этом рассказал гендиректор управления аквакультуры и пчеловодства Марат Миннебаев.

Удалось установить, что пчелы погибли после опрыскивания 27 июля полей ООО «Камский бекон» химикатами. По словам главы управления, результаты лабораторных анализов, устанавливающие причину гибели пчелосемей, будут готовы в течение двух недель.

ИА REGNUM напоминает, в июне 2019 года пчеловоды России забили тревогу, когда случаев гибели пчел стало много. Они отмечались в десятках регионов страны. Ситуацию сравнивали с экологической катастрофой, напоминая, что пчёлы — это не только мёд и продукты пчеловодства, но и опыление культур, без которого не будет урожаев.

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Наиболее значительно пострадал от гибели пчел Заинский район, где мор затронул семь населённых пунктов. Также мор насекомых наблюдался в Актанышском, Высокогорском, Мамадышском, Мензелинском, Зеленодольском и Сабинском районах.