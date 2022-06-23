Москва, 23 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Влияние БРИКС в мире растёт, и характер современных вызовов требуют активного участия объединения в решении международных вопросов. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас действительно имеются все возможности для совместной эффективной работы, направленной на обеспечение международной стабильности и безопасности, устойчивого роста и процветания, на улучшение благосостояния населения», — заявил Путин.

«Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требуют поиска коллективных ответов и активного участия нашего объединения», — указал он.