Москва, 23 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по всему спектру повестки дня. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру региональной и глобальной повестки дня, и с каждым днём авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются», — заявил Путин.

«И это объективный процесс. Государства пятёрки обладают поистине огромным экономическим, политическим, научно-технологическим и людским потенциалом», — подчеркнул он.