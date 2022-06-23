Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге вводится запрет на продажу алкоголя, в том числе пива. В Смольном напомнили, что запрет на розничную продажу любой алкогольной продукции будет действовать в магазинах с 22 часов 23 июня до 11 часов 25 июня на всей территории Санкт‑Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

Напомним, праздник «Алые паруса» начнется вечером 24 июня и завершится в ночь на 25 июня 2022 года.

Запрет на розничную реализацию алкоголя не распространяется на продажу алкоголя и пива при оказании услуг общественного питания в кафе, барах и ресторанах, а также на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли («дьюти-фри»).

«За нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули власти Петербурга.